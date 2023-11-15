На Харківщині від вибуху гранати загинув чоловік

У Харківській області 33-річний місцевий мешканець загинув при необережному поводженні з гранатою. Крім того, отримав поранення 35-річний чоловік.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль “ВАЗ 2107”. Боєприпаси здетонували”, - повідомили в поліції.
Трагедія сталась неподалік с. Григорівка Барвінківської територіальної громади Ізюмського району.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою “нещасний випадок”.
Нагадаємо, в Одеської області чоловік у військовій формі підірвав гранату в автомобілі. Внаслідок вибуху одна людина поранена.