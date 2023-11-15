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На Харківщині від вибуху гранати загинув чоловік

Ще один чоловік отримав поранення.

На Харківщині від вибуху гранати загинув чоловік
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Харківській області 33-річний місцевий мешканець загинув при необережному поводженні з гранатою. Крім того, отримав поранення 35-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль “ВАЗ 2107”. Боєприпаси здетонували”, - повідомили в поліції. 

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Трагедія сталась неподалік с. Григорівка Барвінківської територіальної громади Ізюмського району. 

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, в Одеської області чоловік у військовій формі підірвав гранату в автомобілі. Внаслідок вибуху одна людина поранена.

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