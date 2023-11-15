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На окупованій частині Херсонщини росіяни шукають серед підлітків інформаторів ЗСУ

Росіяни посилюють репресії проти підлітків.

На окупованій частині Херсонщини росіяни шукають серед підлітків інформаторів ЗСУ
Фото: Центр національного спротиву

Співробітники так званого "слідчого управління" Росії проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини в пошуках інформаторів ЗСУ. Про це інформує Центр нацспротиву.

"Росіяни шукають підлітків, які на їх думку дотичні до допомоги Силам Оборони України у звільненні їх рідного краю. Спадкоємці "чекістів" обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди", – зазначають у ЦНС.

Під час допитів студентам пропонують здавати "нелояльних" на їх думку підлітків та вчиняють психологічний тиск. Підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають щодо "наслідків".

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині окупанти погрожують населенню, що у разі відсутності російського паспорта, людей примусово депортують до Сибіру та конфіскують усе майно. 

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