Тепер у застосунку “Дія” можна замовити доставку додому нового посвідчення водія.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

“Тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення Укрпошти в Дії”, - написав Федоров.

Він зазначив, що сервіс, як і раніше, зручний: подаєте заяву в застосунку, а потім вибираєте комфортний варіант — забрати посвідчення в сервісному центрі, замовити кур’єра або прийти в найближче відділення Укрпошти.

Послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Також для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Нагадаємо, минулого тижня Михайло Федоров повідомив, що за пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”. Це понад 1,8 млрд грн, які можна витратити на будматеріали або ремонті послуги, щоб скоріше відбудувати власний дім.