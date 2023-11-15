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В Україні російського пропагандиста Гаспаряна заочно засудили до 10 років тюрми

Зокрема, саме ця особа поширила термін “денацифікація” щодо України.

В Україні російського пропагандиста Гаспаряна заочно засудили до 10 років тюрми
Фото: СБУ

В Україні російського пропагандиста Гаспаряна заочно засудили до 10 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

“Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ідеолога «денацифікації» України - Армена Гаспаряна”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що у 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво РФ до військового нападу на Україну. 

Саме ця особа поширила термін "денацифікація" щодо України.

За матеріалами української спецслужби його визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду)
  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади)
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Нагадаємо, у жовтні російський пропагандист Міхєєв, який закликав перетворити Суми у "мертву зону", отримав підозру. СБУ ініціювала мовно-лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти злочинної діяльності російського пропагандиста.

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