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Доцента харківського університету підозрюють у коригуванні російських ударів по місту

Йому загрожує довічне ув’язнення.

Доцента харківського університету підозрюють у коригуванні російських ударів по місту
Фото: СБУ

СБУ заявила про затримання доцента університету, який підозрюється у роботі на російське ГРУ і коригував удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.

Зловмисником виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ.

Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів.

Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Співробітники СБУ викрили агента воєнної розвідки РФ і затримали його у власному помешканні в обласному центрі.

За матеріалами слідства, він передавав розвіддані до російського ГРУ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно отримав довічне ув’язнення чоловік, який навів ворожу ракету на будівлю Харківської ОВА. Тоді загинула 31 людина. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

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