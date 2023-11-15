Головне за ніч і ранок середи, 15 листопада: удар по Селидовому, 15 знищених ворожих танків

Цієї ночі російська армія вдарила по чотирьохповерховому житловому будинку в Селидовому (Покровський район Донеччини). Зруйновано під'їзд.

Станом на ранок відомо про одну загиблу жінку, під завалами може залишатися ще щонайменше одна людина, повідомив міністр внутрішніх справ Клименко.

З будинку врятували п'ятьох людей. "На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

Селидове – місто в Покровському районі.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося понад 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 12 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Новокалинового, Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області. Там Сили оборони відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де українські воїни відбили 20 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони України знищили ще 820 російських окупантів, 15 танків, 18 бронемашин, 58 артсистем. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 314 290 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Активісти спільноти "Книга пам’яті полеглих за Україну" опрацювали дані з відкритих джерел про загиблих українських воїнів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відповідно до цих підрахунків, на війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників (станом на листопад 2023 року; разом із небойовими втратами, але не рахуючи загиблих серед зниклих безвісти).

Про це в статті для "Тижня" написали історик і журналіст Ярослав Тинченко – заступник директора з наукової роботи Національного військово-історичного музею України, та Герман Шаповаленко – координатор проєкту "Книга пам’яті полеглих за Україну".

"Саме на підставі електронного ресурсу цієї спільноти було створено Стіну пам’яті полеглих в російсько-українській війні у 2014–2021 роках на мурах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Станом на зараз у базі спільноти проаналізовано та оброблено інформацію про загиблих військовослужбовців, правоохоронців, добровольців за лютий 2022-серпень 2023 років. І ми претендуємо на те, що спільнотою оброблено абсолютно всі повідомлення про загиблих, які з 24 лютого 2022 року й по сьогодні фігурували в інформаційному просторі", – пишуть автори.

Загальна кількість загиблих або померлих, інформацію про яких було зібрано станом на початок листопада 2023 року й дату смерті яких було точно чи приблизно встановлено, – понад 22 000 осіб.

Докладніше – в новині.

Ізраїльська армія заявила про початок операції проти терористів ХАМАС в найбільшому госпіталі Гази аль-Шифа. Військові сказали, що проведуть "точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у визначеній території", пише The Guardian.

Військові Ізраїлю повідомили, що перед початком операції намагалися евакуювати хворих та безхатченків та відкрили спеціальний прохід. Керівництву лікарні завчасно повідомили про в'їзд ЦАХАЛу на територію комплексу.

Армія доставила до медзакладу їжу для малюків, медичну допомогу та інкубатори. Серед військових є медики та арабомовні.

"ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати наших заручників. Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з цивільним населенням у Газі. Сили ЦАХАЛу включають медичні команди та людей, які розмовляють арабською мовою, які пройшли спеціальну підготовку, щоб підготуватися до цієї складної та делікатної ситуації, щоб не завдати шкоди цивільним особам, яких ХАМАС використовує як живий щит", – йдеться у заяві ізраїльської армії.

ХАМАС від нападу 7 жовтня щодня випускає по Ізраїлю ракети. Згідно з наведеною ЦАХАЛ мапою, вчора били зокрема по Тель-Авіву.

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