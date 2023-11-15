​За минулу добу ЗСУ знищили ще 820 окупантів, 15 танків і ворожий літак

Загалом Росія вже втратила в Україні 314 290 військових.

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 820 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 314 290 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 314290 (+820) осіб

танків - 5377 (+15)

бойових броньованих машин - 10104 (+18)

артилерійських систем - 7647 (+58)

РСЗВ - 884 (+2)

засоби ППО - 582 (+2)

літаків - 323 (+1)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5675 (+26)

крилаті ракети - 1562 (+1)

кораблі / катери - 22 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 10020 (+47)

спеціальна техніка - 1083 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено штурмовик Су-25, 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, 17 розвідувальних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Також повідомлялося, що на Авдіївському напрямку Сили оборони збили російський літак Су-25.