Прикордонники затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення осіб через кордон

Прикордонники затримали чергового підозрюваного в організації незаконного переправлення осіб через кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Разом із підозрюваним прикордонники затримали і двох його помічників. Затримання відбулось при спробі переправлення до Румунії чоловіка призовного віку.

Помічник підвозив нелегала, а провідник вів його до кордону.

Тариф за переправлення складав 5 тис. доларів.

Як раніше повідомлялось, прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.