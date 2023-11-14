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Прикордонники затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення осіб через кордон

Тариф за переправлення складав 5 тис. доларів. 

Прикордонники затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення осіб через кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

Прикордонники затримали чергового підозрюваного в організації незаконного переправлення осіб через кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Разом із підозрюваним прикордонники затримали і двох його помічників. Затримання відбулось при спробі переправлення до Румунії чоловіка призовного віку.

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Помічник підвозив нелегала, а провідник вів його до кордону. 

Тариф за переправлення складав 5 тис. доларів. 

Як раніше повідомлялось, прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.

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