Прикордонники затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення осіб через кордон

Прикордонники затримали чергового підозрюваного в організації незаконного переправлення осіб через кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Разом із підозрюваним прикордонники затримали і двох його помічників. Затримання відбулось при спробі переправлення до Румунії чоловіка призовного віку.
Помічник підвозив нелегала, а провідник вів його до кордону.
Тариф за переправлення складав 5 тис. доларів.
Як раніше повідомлялось, прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.