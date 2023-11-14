Мешканця Херсощини підозрюють в участі в незаконному псевдореферендумі

Поліція встановила, що чоловік носив скриньку для бюлетенів під час проведення незаконного референдуму.

Працівники поліції підозрюють 43-річного жителя Херсонського району в тому що він агітував за проведення незаконного референдуму та співпрацював з окупаційною владою в Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зазначається, що у вересні 2022 року підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Зокрема, він погодився працювати у виборчій комісії під час так званого референдуму.

За даними поліції, чоловік з 23 по 27 вересня 2022 року в тимчасово окупованих на той час Загорянівці та Східному Херсонського району “у складі виборчої комісії особисто носив скриньку для бюлетенів під час проведення незаконного референдуму”.

Мешканцю Херсонщини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка причетна до незаконних виборів РФ на тимчасово захопленій території на півдні України у вересні цього року.