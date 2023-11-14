Умєров: бійців 128-ї бригади зібрали у дворі на нагородження всупереч усім правилам маскування

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді, який РФ нанесла 3 листопада.

Про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 огшбр доповіла Головна інспекція МОУ, написав Умєров у Facebook.

"Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Так, там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Голова Міноборони зазначив, що у цей час у небі був зафіксований російський безпілотник-розвідник. Повітряна тривога була оголошена по всій області.

"Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", – сказав міністр.

Він додав, що наразі слідство у цій справі триває, його веде ДБР.

"Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", – наголосив Умєров.

Нагадаємо, 3 листопада в Запорізькій області росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом удару.