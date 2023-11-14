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Нафтогаз придбав 10 пікапів для Збройних сил України

Автівки передані військовим на Полтавщині.

Нафтогаз придбав 10 пікапів для Збройних сил України
Фото: Нафтогаз

Група Нафтогаз придбала 10 пікапів для забезпечення потреб Сил оборони України. Сьогодні вони передані військовим у Полтавській області.

Про це повідомляє у Telegram НАК "Нафтогаз України".

"Ці автомобілі підвищать мобільність і допоможуть виконувати безпекові завдання, у тому числі на об’єктах Групи в Полтавській області. Працюємо. Допомагаємо своїм. Наближаємо перемогу разом", – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Укртранснафта, що є частиною Групи Нафтогаз, передасть до флоту Військово-Морських Сил Збройних сил України два буксири-швартувальники.

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