Нафтогаз придбав 10 пікапів для Збройних сил України

Група Нафтогаз придбала 10 пікапів для забезпечення потреб Сил оборони України. Сьогодні вони передані військовим у Полтавській області.

Про це повідомляє у Telegram НАК "Нафтогаз України".

"Ці автомобілі підвищать мобільність і допоможуть виконувати безпекові завдання, у тому числі на об’єктах Групи в Полтавській області. Працюємо. Допомагаємо своїм. Наближаємо перемогу разом", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Укртранснафта, що є частиною Групи Нафтогаз, передасть до флоту Військово-Морських Сил Збройних сил України два буксири-швартувальники.