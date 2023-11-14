Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, поранена жінка

Сьогодні вдень російська армія обстріляла Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістала жінка.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 14 листопада близько 12:20 внаслідок артилерійського обстрілу міста Берислав поранення отримала 49-річна жінка. Їй надали кваліфіковану медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 124 обстріли по території Херсонської області, випустивши 618 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 69 снарядів. Через російську агресію загинули троє людей, ще 15 – дістали поранення. Серед травмованих є дитина.