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Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, поранена жінка

Інформація уточнюється.

Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, поранена жінка
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Сьогодні вдень російська армія обстріляла Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістала жінка.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 14 листопада близько 12:20 внаслідок артилерійського обстрілу міста Берислав поранення отримала 49-річна жінка. Їй надали кваліфіковану медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 124 обстріли по території Херсонської області, випустивши 618 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 69 снарядів. Через російську агресію загинули троє людей, ще 15 – дістали поранення. Серед травмованих є дитина. 

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