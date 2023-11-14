Сунак звільнив голову МВС за скандальні заяви та призначив на її місце Клеверлі. МЗС очолив експрем'єр Кемерон
Сунак звільнив голову МВС за скандальні заяви та призначив на її місце Клеверлі. МЗС очолив експрем'єр Кемерон
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці ворог атакував Нікополь безпілотниками, одна людина загинула

Ще один чоловік отримав поранення.

Вранці ворог атакував Нікополь безпілотниками, одна людина загинула
Ілюстративне фото: окупанти
Фото: EPA/UPG

Вранці ворог атакував Нікополь Дніпропетровської області безпілотниками. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, вранці 14 листопада збройні сили РФ атакували безпілотними літальними апаратами м. Нікополь Дніпропетровської області. Загинув місцевий мешканець, ще один чоловік отримав осколкові поранення. 

Пошкоджень зазнали приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач. 

 

Зазначимо, росіяни продовжують систематично обстрілювати мирні міста України, Зокрема, сьогодні вранці росіяни знову обстріляли Херсон з артилерії. Постраждала жінка. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні зранку Повітряні сили повідомили, що росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами. Захисники збили сім із дев'яти БпЛА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies