Ще один чоловік отримав поранення.

Вранці ворог атакував Нікополь Дніпропетровської області безпілотниками. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, вранці 14 листопада збройні сили РФ атакували безпілотними літальними апаратами м. Нікополь Дніпропетровської області. Загинув місцевий мешканець, ще один чоловік отримав осколкові поранення.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач.

Зазначимо, росіяни продовжують систематично обстрілювати мирні міста України, Зокрема, сьогодні вранці росіяни знову обстріляли Херсон з артилерії. Постраждала жінка. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні зранку Повітряні сили повідомили, що росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами. Захисники збили сім із дев'яти БпЛА.