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Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами

Захисники збили сім із дев'яти БпЛА.

У ніч на 14 листопада окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Захисникам вдалося збити сім із дев'яти ударних безпілотників.

Запуск Shahed-136/131 відбувся з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – РФ). Балістичну ракету "Іскандер-М" випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, повідомили в Telegram Повітряних сил.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних «БпЛА Shahed-136/131»", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Нагадаємо, минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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