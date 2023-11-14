Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами

У ніч на 14 листопада окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Захисникам вдалося збити сім із дев'яти ударних безпілотників.

Запуск Shahed-136/131 відбувся з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – РФ). Балістичну ракету "Іскандер-М" випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, повідомили в Telegram Повітряних сил.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних «БпЛА Shahed-136/131»", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Нагадаємо, минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.