Головне за понеділок, 13 листопада: відбиті штурми на семи напрямках, навчання українських пілотів на F-16

50 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, початок навчань українських пілотів на F-16, війна ЦАХАЛ проти ХАМАС. Яким запам’ятається 628-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Російські окупанти здійснили низку штурмів на семи напрямках фронту.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ вдарили по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох пунктах управління, чотирьох артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та іншій важливі цілі противника.

Ворог завдав двох ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 листопада – в нашій новині.

Російські окупанти обстріляли з артилерії автомобіль у передмісті Херсона. В результаті загинув 64-річний чоловік, який перебував за кермом машини. Поранення дістали 36-річна жінка та її двомісячна дитина, повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Наразі 36-річна мати у важкому стані перебуває в лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Імовірно, це - 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент", - додав глава МВС.

За його словами, попередньо в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Її стан - середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.

Удень росіяни знову відкрили вогонь по Херсону, пошкоджено лікарню, є загиблі й поранені.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України. Президент Володимир Зеленський вручив йому орден "Золота Зірка".

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram.

"Щойно вийшли від Президента України, який вручив Мустафа Агʼа орден "Золота Зірка" у звʼязку з присвоєнням йому звання Герой України, найвищої відзнаки Української держави", - написав він.

Докладніше – в новині.

Сьогодні міністри оборони Румунії та Нідерландів Анджел Тилвар і Кайса Оллонгрен відкрили Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті.

Тут проходитимуть навчання українські пілоти, пише DW.

Навчання пілотів у центрі, що розташований за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватимуть пів року. Компанія Lockheed, яка виробляє F-16, надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчань.

ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, ЦАХАЛ намагається повністю захопити територію.

Про це заявив ізраїльський міністр оборони Йоав Галант, передає Times of Israel.

"Немає сил у ХАМАСу, здатних зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази. Терористи біжать на південь. Мирні жителі грабують бази ХАМАСу. Вони не мають довіри до уряду", - сказав Галант.

За його словами, ізраїльські сили просуваються "за планом і виконують завдання точно і смертоносно".

Міністр додав, що останніми днями ЦАХАЛ активізував дії проти тунелів ХАМАСу.

Новим міністром закордонних Великої Британії став Девід Кемерон – колишній прем'єр-міністр (2010-2016). Про погодження його кандидатури повідомив голова уряду Ріші Сунак у X.

Попередній голова МЗС Джеймс Клеверлі стане новим міністром внутрішніх справ. До цього Ріші Сунак звільнив голову МВС Суеллу Браверман після того, як її звинуватили в розпалюванні напруженості через протести до Дня перемир'я, пише The Guardian.

У першому після призначення дописі Кемерон згадав про війну в Україні.

"Ми стикаємося з низкою складних міжнародних викликів, включно з війною в Україні та кризою на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для цієї країни рідко коли було важливіше підтримувати наших союзників, зміцнювати наше партнерство та переконатися, що наш голос почутий", – написав він.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!