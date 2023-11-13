Сьогодні йому виповнилося 80 років.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України. Президент Володимир Зеленський вручив йому орден "Золота Зірка".

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram.

"Щойно вийшли від Президента України, який вручив Мустафа Агʼа орден "Золота Зірка" у звʼязку з присвоєнням йому звання Герой України, найвищої відзнаки Української держави", - написав він.

Мустафа Джемілєв народився 13 листопада 1943 року у Криму під час німецької окупації. Сьогодні йому виповнилося 80 років. Після приходу радянських військ, 18 травня 1944 року, разом з усім кримськотатарським народом менш ніж піврічний Мустафа та його родина були депортовані радянською владою до Узбекистану.

В юнацькі роки Мустафа Джемілєв вступив в лави кримськотатарського національного руху, учасники якого боролися за право народу повернутися на свою Батьківщину – Крим.

У 1969 році він виступив одним із засновників "Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР", яка стала першою в СРСР незалежною громадянською організацією. Згодом 11 з 15 її членів було заарештовано та засуджено до різних строків позбавлення волі. Джемілев провів 15 років у місцях позбавлення волі.

Після окупації Криму він продовжує відстоювати права свого народу, хоча Кремлівський режим до 2034 року заборонив йому в’їзд до Криму.

У 2018 році п'ятий президент України Петро Порошенко нагородив Джемілєва "Орденом Свободи".