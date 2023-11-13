Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України. Президент Володимир Зеленський вручив йому орден "Золота Зірка".
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram.
"Щойно вийшли від Президента України, який вручив Мустафа Агʼа орден "Золота Зірка" у звʼязку з присвоєнням йому звання Герой України, найвищої відзнаки Української держави", - написав він.
Мустафа Джемілєв народився 13 листопада 1943 року у Криму під час німецької окупації. Сьогодні йому виповнилося 80 років. Після приходу радянських військ, 18 травня 1944 року, разом з усім кримськотатарським народом менш ніж піврічний Мустафа та його родина були депортовані радянською владою до Узбекистану.
В юнацькі роки Мустафа Джемілєв вступив в лави кримськотатарського національного руху, учасники якого боролися за право народу повернутися на свою Батьківщину – Крим.
У 1969 році він виступив одним із засновників "Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР", яка стала першою в СРСР незалежною громадянською організацією. Згодом 11 з 15 її членів було заарештовано та засуджено до різних строків позбавлення волі. Джемілев провів 15 років у місцях позбавлення волі.
Після окупації Криму він продовжує відстоювати права свого народу, хоча Кремлівський режим до 2034 року заборонив йому в’їзд до Криму.
У 2018 році п'ятий президент України Петро Порошенко нагородив Джемілєва "Орденом Свободи".