Львів провів в останню путь трьох воїнів, що віддали свої життя за Україну.

Фото: Іван Станіславський

7 жовтня, Львів провів в останню путь трьох воїнів, що віддали свої життя за Україну.загинули боронячи Батьківщину від російських окупантів.

Фото: Іван Станіславський

Чин похорону військовослужбовців відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Церемонія поховання пройшла з відданням військових почестей.

Михайло Вартовник

Фото: Іван Станіславський

Народився 20 листопада 1989 року у Львові. Здобув вищу освіту у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Комп'ютерні технології та інженерія». Після завершення навчання проходив військову службу у лавах 45-го полку імені Олександра Красіцького Національної гвардії України. У мирний час працював на посаді комірника у дистрибуційному центрі «Нестле-Україна». Захоплювався автомобілями та грою в шахи, обожнював активний відпочинок із родиною та друзями.

З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини до складу 116-ї ОМБр Збройних Сил України. За особистий внесок в оборону держави був нагороджений численними відзнаками. Загинув 29 вересня 2023 року. У Михайла Вартовника залишилися батьки, дружина, двоє дітей та брат.

Володимир Олешний

Фото: Іван Станіславський

Народився 21 квітня 1987 року у селі Гамаліївка Львівської області. Закінчив Державний професійно-технічний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище комп'ютерних технологій та будівництва». Здобув вищу освіту у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій за спеціальністю «Менеджмент». Працював інкасатором. У вільний час захоплювався футболом та автомобілями. Любив складати вірші та співати українські народні пісні, подорожувати та проводити час із близькими.

Попри відсутність військового досвіду, добровольцем став на захист Батьківщини до лав 10-го окремого стрілецького батальйону. Після проходження військових навчань за кордоном вступив до складу 116-ї ОМБр Збройних Сил України. За особистий внесок у справу захисту держави був неодноразово відзначений військовим командуванням. Загинув 29 вересня 2023 року. У Володимира Олешного залишилися бабуся, батьки, дружина, брат і сестра з родинами.

Олег Бохенек

Фото: Іван Станіславський

Народився 9 серпня 1993 року у Львові. Закінчив Державний навчальний заклад «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова». Після завершення навчання працював на заводі в Рясному. Обожнював музику, майстерно грав на гітарі, також захоплювався кулінарією і спортом. Був винятково чесною і мужньою людиною.

Після проходження навчань захищав Батьківщину на східному напрямку у складі 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Загинув 3 жовтня 2023 року. У Олега Бохенека залишилися мама, сестра та 8-річний син.

Фото: Іван Станіславський

Михайла Вартовника та Олега Бохенека поховали на Личаківському кладовищі у Львові. А Володимира Олешного – на місцевому кладовищі у селі Гамаліївка Львівської області.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський