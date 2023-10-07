Вночі ворог атакував Полтавщину

Вибухи було чути у Миргородському районі.

Минулої ночі окупанти завдали удару по Миргородському району Полтавської області. Про це повідомляє у голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Ворог атакував Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чути звук вибуху в Миргородському районі. Ворожа ракета вибухнула. Пошкоджено девʼять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", – повідомив він.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Одеську область. Внаслідок влучань пошкоджено санаторій в рекреаційній зоні та зерносховище припортової інфраструктури.