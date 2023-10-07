Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Суд наклав арешт на активи Фрідмана, Авена та Косогова. Серед них – ”Київстар” (оновлено)
Суд наклав арешт на активи Фрідмана, Авена та Косогова. Серед них – ”Київстар” (оновлено)
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок обстрілу села Біленьке одна людина загинула, двоє отримали поранення

Ворог атакував касетними снарядами Запорізьку область.

Внаслідок обстрілу села Біленьке одна людина загинула, двоє отримали поранення
Фото: Запорізька ОВА

У суботу вранці ворожі війська обстріляли касетними снарядами село Біленьке Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні, о 8:00 рашисти обстріляли село Біленьке Запорізького району. Внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. На жаль, загинула жінка. Ще 2 людини поранено", – повідомив Юрій Малашко.

За попередніми даними, ворог обстріляв село з РСЗВ касетними снарядами.

За минулу добу росіяни обстріляли Херсонську область 52 рази. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будівлі, також постраждали дві людини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies