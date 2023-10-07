Внаслідок обстрілу села Біленьке одна людина загинула, двоє отримали поранення

У суботу вранці ворожі війська обстріляли касетними снарядами село Біленьке Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні, о 8:00 рашисти обстріляли село Біленьке Запорізького району. Внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. На жаль, загинула жінка. Ще 2 людини поранено", – повідомив Юрій Малашко.

За попередніми даними, ворог обстріляв село з РСЗВ касетними снарядами.

За минулу добу росіяни обстріляли Херсонську область 52 рази. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будівлі, також постраждали дві людини.