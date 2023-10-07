Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 23 танки противника

Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів, 23 танки, 20 бронемашин, 22 артилерійські системи, 2 одиниці реактивних систем залпового вогню, 27 БПЛА, 63 одиниці авто та спецтехніки, Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України в сьогодні вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 281700 (+610) осіб, танків - 4800 (+23) од, бойових броньованих машин - 9102 (+20) од, артилерійських систем - 6688 (+22) од, РСЗВ - 808 (+2) од, засоби ППО - 541 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5185 (+27), крилатих ракет - 1530 (+0), кораблів/катерів - 20 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 9073 (+58) од, спеціальної техніки - 956 (+5)", - зазначається у зведенні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.