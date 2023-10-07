Приморський бульвар в Одесі відкриють для пішоходів

Приморський бульвар в Одесі буде відкрито для пішоходів, це рішення було попередньо узгоджено з військовими.

Про це повідомила пресслужба міськради Одеси.

“Ми робимо все можливе, аби кожен мав змогу насолодитись красою Одеси. Проте, як і раніше, треба дотримуватись усіх правил безпеки та вимог військових”, - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Зазначається, що наразі розпочалися роботи з демонтажу огороджень.

Вже найближчими днями одесити та гості міста зможуть безперешкодно прогулятися бульваром.

Нагадаємо, офіс прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні заявив, що країна планує зробити внесок у зусилля з відновлення Одеського кафедрального собору, який розбомбила російська армія.