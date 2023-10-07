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Приморський бульвар в Одесі відкриють для пішоходів

Найближчими днями можна буде безперешкодно прогулятися бульваром. 

Приморський бульвар в Одесі відкриють для пішоходів
Фото: Міськрада Одеси

Приморський бульвар в Одесі буде відкрито для пішоходів, це рішення було попередньо узгоджено з військовими.

Про це повідомила пресслужба міськради Одеси.

“Ми робимо все можливе, аби кожен мав змогу насолодитись красою Одеси. Проте, як і раніше, треба дотримуватись усіх правил безпеки та вимог військових”, - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

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Зазначається, що наразі розпочалися роботи з демонтажу огороджень. 

Вже найближчими днями одесити та гості міста зможуть безперешкодно прогулятися бульваром. 

Нагадаємо, офіс прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні заявив, що країна планує зробити внесок у зусилля з відновлення Одеського кафедрального собору, який розбомбила російська армія.

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