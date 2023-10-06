Головне за п’ятницю, 6 жовтня: провадження щодо нардепів-хуліганів, арешт активів Фрідмана, Авена та Косогова

28 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, арешт активів Фрідмана, Авена та Косогова. Яким запам’ятається 590-й день повномасштабної війни.

У селі Гроза на Харківщині від російської ракети загинуло 52 мирних мешканця.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Ворог завдав двох ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового й атакував 33 "шахедами", 25 з яких вдалося збити.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і трьох - по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 жовтня – в нашій новині.

Сьогодні Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування ракетного удару окупантів, унаслідок якого загинуло 52 людини. Команда спілкуватиметься з постраждалими та збиратиме інформацію.

Про це пише Reuters з посиланням на речника управління комісара Елізабет Тросселл.

“Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства”, − сказала вона.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар, зазначивши, що “напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом”.

Нагадаємо, учора, 5 жовтня, ворог обстріляв кафе-магазин у селі Гроза Куп'янського району Харківщини ракетою "Іскандер-М". Там тривали поминки за односельцем, у кафе перебувало майже 60 осіб, унаслідок удару загинуло 52.

Експерти з моніторингової місії з прав людини в Україні вже встановили імена 35 загиблих.

Згідно з повідомленням, встановлені особи 19 жінок, 15 чоловіків та восьмирічного хлопчика, які загинули через обстріл. Також відомі імена п’яти жінок та чоловіка, які отримали поранення. За даними місцевої влади, серед загиблих – український військовий, який був присутній на похоронах свого батька.

В ООН зазначають, що "цей удар є одним із наймасштабніших із 24 лютого 2022 року, але він далеко не єдиний".

Україна повернула тіла 64 полеглих оборонців України.

“Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України”, - повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Реалізація заходу здійснювалася зокрема за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

За фактом інциденту, який стався учора між народними депутатами Артемом Дмитруком, Олександром Куницьким та громадянином в центрі Києва генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження.

Про це lb.ua повідомили в Офісі генпрокурора. Згідно з повідомленням, правова кваліфікація провадження – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. А також хуліганство – тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України).

Наразі кримінальні провадження об’єднано, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Докладніше – в новині.

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення Путіна та причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ.

Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд гривень.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. Арешт цього майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

За даними джерел "Економічної правди", серед арештованих активів – 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd., а також ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядженні якої медичні дані більшості українців, що уклали декларацію з сімейним лікарем.

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