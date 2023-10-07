Підірваній у Новій Каховці колаборант Малов помер у лікарні

На нещодавніх фейкових виборах його обрали до "ради депутатів" від "Єдиної Росії".

Колаборант Володимир Малов, якого сьогодні підірвали у Новій Каховці, помер у лікарні.

Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости”, посилаючись на "оперативний штаб" окупаційної адміністрації.

Малов був "виконавчим секретарем" відділення правлячої у Росії партії "Єдина Росія" в Новій Каховці.

На нещодавніх фейкових виборах його обрали до "ради депутатів" від "Єдиної Росії".

Зазначимо, що це вже не перший представник окупаційних структур, якого підірвали. Такі випадки неодноразово фіксувалися в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.