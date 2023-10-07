СБУ затримала депутата облради - кума Медведчука, який займався рекетом на Закарпатті

Служба безпеки знешкодила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців західного прикордоння України. У результаті спецоперації на Закарпатті затримано лідера банди – діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

У березні 2022 року віннавіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші. Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали гроші за їх вирішення. У разі відмови платити "данину" бандити погрожували потерпілим насильством та "конфіскацією" приватного майна.

Фото: СБУ

"Задокументовано, що депутат разом зі своєю «правою рукою» – ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тис. доларів США. Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого «боргу»", - повідомили у спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника "на гарячому" під час передачі їм першої частини грошей у розмірі 20 тис. доларів від постраждалого підприємця.

При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази їхньої злочинної діяльності. Наразі зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) і ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, торік у квітні СБУ затримала кума Путіна Медведчука. До цього Личаківський районний суд Львова заочно арештував його. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 22 вересня відбувся масштабний обмін, у межах якого Медведчук поїхав до Росії.

У березні цього року Медведчук з'явився в етері пропагандистського телеканалу RT і заявив про створення нового політичного руху, для фінансування якого розширив свій бізнес у РФ.