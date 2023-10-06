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Суд наклав арешт на активи Фрідмана, Авена та Косогова. Серед них – ”Київстар” (оновлено)

Олігархи входять до оточення Путіна та причетні до фінансування війни проти України.

Суд наклав арешт на активи Фрідмана, Авена та Косогова. Серед них – ”Київстар” (оновлено)
Фото: СБУ

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення Путіна та причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд гривень.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. Арешт цього майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

За даними джерел "Економічної правди", серед арештованих активів – 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd., а також ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядженні якої медичні дані більшості українців, що уклали декларацію з сімейним лікарем.

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Нагадаємо, що на початку вересня цього року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебуває за межами України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин їхньої підривної діяльності для притягнення винних до відповідальності.

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