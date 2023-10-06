В Одесі ДБР викрило злочинну схему видачі "білих квитків" для депутатів

Працівники ДБР викрили схему в Одеському районному територіальнім центрі комплектування та соціальної підтримки, яка допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.

Про це повідомляє сайт ДБР.

Військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб. За 12 тис. доларів їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку.

Допомагала підшукувати "віп-клієнтів" знайома працівника ТЦК – начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію.

Слідством задокументовано, що за такою схемою ділки "допомогли" щонайменше 10 віп-ухилянтам стати непридатними для військової служби. 5 жовтня 2023 року працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання 12 тис. доларів оплати за послугу від чергового клієнта.

Наразі працівники ДБР встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб серед посадовців Одеського РТЦК та СП. Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до корупції під час мобілізації.