Апеляційний суд розглядає скаргу адвокатів Коломойського на збільшення застави

Київський апеляційний суд сьогодні розгляне скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського, підозрюваного в заволодінні чужим майном, незаконних діях із банківськими рахунками та у легалізації майна. Скарга стосується збільшення розміру застави з майже 510 млн до 3,8 млрд гривень.

Коломойський у суді присутній. Особи, які на минулому засіданні хотіли за нього поручитися, не прийшли, повідомили в Центрі протидії корупції.

"З цікавого. Суддя запитала Коломойського про те, чи знайомився він з рішенням про позбавлення його українського громадянства, про яке писали у ЗМІ. Коломойський відповів, що з таким рішенням він не знайомий, а також сказав, що у нього є громадянство Кіпру та Ізраїлю", – повідомили в ЦПК.

Першу підозру Коломойському оголосили 2 вересня, і вона стосувалася легалізації майна та шахрайства. За даними слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Того ж дня Коломойського доставили в Шевченківський суд Києва, де обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави в понад 509 млн гривень. Засідання проходило в закритому режимі, однак журналісти зʼясували, що Коломойського в суді називали громадянином України – попри те, що рік тому його нібито позбавили громадянства.

Захист сказав, що заставу за Коломойського вносити не збираються, а будуть подавати апеляцію.

7 вересня Коломойському та ще пʼятьом працівника ПриватБанку оголосило підозру уже Національне антикорупційне бюро. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку. За інформацією прокуратури, протягом січня-березня 2015 року один з власників ПриватБанку для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами фінустанови. Схема полягала в штучному створенні зобовʼязання банку виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю.

15 вересня оголосили третю підозру – знову від СБУ. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

16 вересня Шевченківський суд збільшив заставу з майже 510 до 3,8 млрд гривень. Прокуратура при цьому клопотала про 5,8 морд застави. 25 вересня запобіжний захід залишили без змін. Суд просили відпустити Коломойського на поруки працівники холдингу "1+1", часткою якого володіє бізнесмен. Серед тих, хто прийшов на засідання, був колишній міністр культури та генеральний продюсер 1+1 Олександр Ткаченко, ведуча Наталія Мосейчук, Алла Мазур, телеведучий та актор Юрій Горбунов, депутат Олександр Дубінський та інші.