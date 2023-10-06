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Росіяни переміщають з Криму на Запорізькій напрямок розконсервовану радянську техніку

Кримські лікарні переповнені пораненими з цього напрямку.

Росіяни переміщають з Криму на Запорізькій напрямок розконсервовану радянську техніку
Фото: АТЕШ

Партизани зафіксували переміщення розконсервованих радянських гаубиць Д-20 в окупованому Криму.

Про це повідомляє у Telegram рух АТЕШ.

"Наш агент у Гвардійському виявив перекидання щойно знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33)", – йдеться у повідомленні.

На вокзалі "Острякове" (селище Гвардійське) за останні два тижні почастішали випадки переміщення інших знарядь та техніки загарбників за маршрутом у бік Джанкоя, найімовірніше на Запорізький напрямок (Мелітополь).

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Партизани зазначають, що кримські лікарні заповнені пораненими саме з цього напрямку.

"Гармата Д-20 (152мм) у своїй модифікації Д-22 використовується на САУ 2С3 "Акація", знищення яких дуже почастішало на фронті", – стверджують в АТЕШ.

Раніше партизан повідомляли, що окупанти змушені розконсервовувати радянські засоби ППО, адже наявними вони не можуть закрити навіть свої військові об'єкти в Криму.

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