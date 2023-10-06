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Унаслідок обстрілу Вовчанська зруйнований будинок, постраждали троє людей

Росіяни продовжують тероризувати Харківщину.

Унаслідок обстрілу Вовчанська зруйнований будинок, постраждали троє людей
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання знищений житловий будинок на 3 квартири, зайнялася пожежа.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, постраждали троє людей, що мешкали у будинку.

"76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність. Усі троє госпіталізовані. Наразі медики надають їм допомогу", – йдеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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Нагадаємо, вчора близько 13:15 окупанти вдарили ракетами "Іскандер" по кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району. Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди. В кафе проходили поминки за односельцем. Станом на сьогоднішній ранок було відомо про до 52 загиблих, серед них – шестирічна дитина.

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