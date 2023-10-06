Речник банку: компанія з групи ексвласників ПриватБанку намагається уникнути виплати 1 млрд гривень боргу

10 жовтня 2023 року Господарський суд Дніпропетровської області розгляне заяву про банкрутство ТОВ "Агротермінал" (справа №904/5107/23). Для цього компанія, пов'язана із ексвласниками ПриватБанку, заздалегідь змінила реєстрацію з Одеси на Дніпро, щоб спробувати оголосити про банкрутсво та уникнути поверення заборгованості ПриватБанку у розмірі 1 млрд гривень.

Про це повідомив у Telegram речник банку Олег Серга.

"Це є звичайною практикою для недобросовісних позичальників при підготовці до власного банкрутства та майже стовідсотковою її ознакою. Вочевидь, таким чином боржниками обирається суд, в якому їм «зручніше», або «комфортніше» судитися з кредиторами", – зазначив він.

Раніше, діючи навипередження, ПриватБанк першим звернувся до суду із заявою про банкрутство "Агротерміналу". Але 20 вересня суд відмовив банку у відкритті провадження.

"Наступного дня, не чекаючи спливу строку на оскарження банком відмови в задоволенні його заяви, аналогічна заява була подана повʼязаним з боржником кредитором – “«Істейтглобал». Ця компанія також є боржником ПриватБанку, і стосовно неї Господарським судом Дніпропетровської області розглядається справа про банкрутство", – розповів Серга.

Він також зазначив, що засновником ТОВ "Агротермінал" є ТОВ "Боріваж", яке також має 3,5 млрд грн боргу перед ПриватБанком та перебуває в банкрутстві, а на момент націоналізації визнане пов’язаною з банком особою.

Нагадаємо, що 5 вересня Північний апеляційний суд Києва підтримав ПриватБанк у справі Боголюбова.

Колишні власники ПриватБанку продовжують вимагати скасування його націоналізації, з моменту якої минуло вже майже 8 років.

ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.