Суд визнав Коломойського громадянином України

У матеріалах зазначається, що бізнсмен народився в місті Дніпропетровськ і є громадянином України.

Шевченківський районний суд Києва офіційно визнав, що бізнесмен Ігор Коломойський є громадянином України.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на матеріали суду.

Обираючи запобіжний захід Коломойському, суд зазначив, що він народився в місті Дніпропетровськ і є громадянином України, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Натомість, суд жодного разу не підняв питання і не зʼясовував, чи є Коломойський громадянином іншої країни, зокрема, чи має він громадянство Кіпру та Ізраїлю.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд сперечається із Службою безпеки та Бюром економічної безпеки, яке громадянство у Коломойського, якого арештували із заставою 509 млн гривень за підозрою у відмиванні грошей та шахрайстві.

25 вересня на суді Коломойський заявив, що українське громадянство він втратив, а паспорт лишився. Він пояснив, що йому про це не повідомляли, але це випливає з матеріалів справи. Бізнесмен також котре підтвердив, що має також паспорт Кіпру та Ізраїлю.

Раніше, коли суд збільшував розмір застави Коломойському, то мотивував рішення тим, що той вийшов з громадянства України і нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном.