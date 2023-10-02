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​Росіяни обстріляли за добу 11 населених пунктів Донеччини та вбили двох людей

Ще п’ятеро мирних жителів дістали поранення.

​Росіяни обстріляли за добу 11 населених пунктів Донеччини та вбили двох людей

Упродовж неділі 1 жовтня росіяни завдали 22 удари по цивільному населенню Донеччини. Унаслідок збройної агресії РФ загинули двоє людей, п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

Згідно з повідомленням, ворог застосував авіацію, ЗРК "С-300", БПЛА, РСЗВ "Смерч", "Град", артилерію, танки.Під вогнем окупантів перебували 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Олексієво-Дружківка, села Кіндратівка, Костянтинівка, Нове, Новоукраїнка, Олександро-Калинове, Торське.

Пошкоджено 53 цивільних об’єкти – 35 житлових будинків, дитсадок, підприємства, господарчі споруди, автомобілі, лінії електропередач.

На Костянтинівку війська РФ скинули авіабомбу "ФАБ-250". Пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, підприємство. Росіяни завдали ракетного удару по селу Кіндратівка, поранили 4 людей, серед них – 17-річна дитина. Руйнувань зазнали 16 приватних будинків. Внаслідок ракетних обстрілів загинула людина в Авдіївці. Ще одного цивільного мешканця росіяни вбили в Торському.

Зі "Смерчів" загарбники накрили село Нове, поранили цивільну особу. По Олександро-Калиновому Росія вдарила із ЗРК "С-300". Пошкоджений багатоквартирний будинок і 8 приватних осель. Попередньо – без постраждалих.

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Нагадаємо, 30 вересня близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по Костянтинівці Донецької області з використанням КАБ-500. Унаслідок атаки двоє людей отримали поранення, серед них – дитина.

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