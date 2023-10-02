У Києві агент ФСБ намагався вступити до школи "Армії дронів", щоб шпигувати за військовими​

У Києві затримали ще одного агента ФСБ Росії. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожий агент отримав завдання від свого російського "куратора" наприкінці літа цього року. Для його виконання він намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл "Армії дронів". Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів, де курсантів навчають управляти безпілотниками. Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів.

Окупанти готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак.

Крім того, зловмисник обходив вулиці Києва і як пересічний мешканець фіксував локації українських захисників на території міста.

Росіяни "гарантували" своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку.

Викрили зловмисника і затримали його "на гарячому", під час фотографування ним однієї з військових частин у столиці.

Ворожим поплічником виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських Телеграм-каналів. Подальшу комунікацію здійснювали через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено комп’ютерну техніку та банківські картки, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі повідомили йлму про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловікові обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, "Армія дронів" продовжує знищувати російську техніку на території України. Так, за тиждень був новий рекорд - мінус 64 російські гармати. Також оператори дронів вразили 27 танків, 55 вантажівок і багато іншого.