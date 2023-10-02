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Сили ППО вночі збили чотири ворожі "шахеди" з семи

Три дрони збили у Дніпропетровській області та один − у Херсонській.

Сили ППО вночі збили чотири ворожі "шахеди" з семи
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони України

Уночі 2 жовтня Росія атакувала Україну сімома дронами-камікадзе типу "Шахед". Чотири ворожі безпілотники вдалося збити.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-РФ). Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 «Shahed-131/136».Сили ППО вночі збили 4 із 7 дронів "Шахед"", - йдеться в повідомленні.

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Раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що три дрони збили у Дніпропетровській області та один − у Херсонській.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня ворог ударив приблизно 30 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного, південно-східного та північного напрямків. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих “шахедів”.

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