На блокпосту в Харкові правоохоронцям погрожувати зброєю чоловіки у військовій формі

У Харкові до правоохоронців, які несуть службу на блокпосту, під'їхали чоловіки у військовій формі. Вони погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки транспорту.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Харківської області.

Згідно з повідомленням, інцидент стався 29 вересня близько 15:00. До одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі та почали погрожувати вогнепальною зброєю усьому зведеному загону.

Чоловіки вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям. Досудове розслідування здійснюють слідчі Харківського РУП № 2 під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Нагадаємо, 29 серпня співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.