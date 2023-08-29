У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка

Сьогодні, 29 серпня, співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Уточнюється, що подія сталася сьогодні, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи.

“Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків”, - повідомили в пресслужбі Нацполіції.

На місці події працює слідчо-оперативна група та поліцейські криміналісти. Співробітники Державного бюро розслідувань встановлюватимуть усі обставини події.

Як повідомляє “Дніпро оперативний”, попередньо, патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.

Нагадаємо, 26 серпня у Дніпрі поліцейські затримали місцевого жителя, який влаштував стрілянину в центрі міста із вікна свого автомобіля.