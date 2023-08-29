Папа Франциск не мав на думці вивищення імперіалізму, - речник Ватикану

Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині.

Директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні пояснив, який намір Папа Франциск вкладав у слова, сказані під час побажання для російської молоді.

Про це повідомляє Vatican News.

“У своєму привітанні, зверненому днями до деяких молодих російських католиків, як видно з контексту, в якому він його виголосив, Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині, і аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку і правителів, які згадуються для позначення певних історичних періодів”, - сказав Маттео Бруні.

Нагадаємо, Папа Франциск промовив до учасників Всеросійського дня католицької молоді. Зустріч Святіший Отець завершив такими словами: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, [країни] великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви – спадкоємці великої матінки Росії, йдіть уперед з цим. І дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Згодом в УГКЦ повідомили, що із великим болем і занепокоєнням дізналися про слова Папи Франциска на онлайн-зустрічі з російською католицькою молоддю 25 серпня 2023 року в Санкт-Петербурзі.

Голова Єпископату України єпископ Віталій Скомаровський також зазначив, що "згадані висловлювання є болючими та викликають занепокоєння".