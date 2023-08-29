США виділяють новий пакет допомоги для України: будуть боєприпаси для ППО, артилерії та HIMARS

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги на $250 млн.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію та свій народ. Цей пакет містить важливі засоби, які допоможуть Україні на полі бою. До його складу входять ракети АІМ-9М для ППО, боєприпаси до артилерійських ракетних систем, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, засоби розмінування, Javelin та інші протитанкові комплекси та ракети, більш ніж 3 мільйони патронів для стрілецької зброї, боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини, послуги, навчання та транспорт", - йдеться в заяві.

Блінкен наголосив, що "кожного дня Росія продовжує вести жорстоку завойовницьку війну, внаслідок якої загинуло безліч мирних жителів України та мільйони людей були змушені залишити свої будинки". Напад РФ на порти та зернову інфраструктуру викликали ріст цін на ринках продовольства та зерна, а також посилили голод та глобальну продовольчу безпеку в усьому світі.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії.

Президент Володимир Зеленський у День Незалежності провів переговори з американським колегою Джо Байденом. Ішлося про навчання українців на винищувачах F-16.