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Жителя Харківщини підозрюють у роботі на окупантів

Чоловік з’ясовував, які будинки та квартири покинули місцеві мешканці, та допомагав з розселенням там окупантів.

Жителя Харківщини підозрюють у роботі на окупантів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

42-річний мешканець Чкаловської об’єднаної територіальної громади Чугуївського району Харківської області за власним бажанням пішов на співпрацю з окупантами під час окупації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловік збирав інформацію про односельців, їх персональні дані. Він також з’ясовував, які будинки та квартири покинули місцеві мешканці, та допомагав з розселенням там окупантів.

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Крім того, підозрюваний розповсюджував гуманітарну допомогу, яку отримував від окупаційної адміністрації, та поширював агітаційні газети, які містили заклики до співпраці, підтримки рішень та дій РФ і повалення конституційного ладу України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до російської “поліції”, щоб фабрикувати справи проти українців.

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