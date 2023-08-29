​Українці бояться росту цін, не дивляться телемарафон і виступають за вибори після перемоги, - соцдослідження

Український інститут майбутнього оприлюднив результати соціологічного дослідження щодо актуальних питань сьогодення.

В українців цікавилися про найбільші проблеми, страхи, ідею проведення виборів, участь у волонтерських проєктах тощо.

Серед найбільш актуальних проблем сьогодення, на думку опитаних, є високі ціни (вважає 51%респондентів); відсутність стабільності / впевненості в завтрашньому дні (50%); низькі доходи (37%); відсутність фізичної безпеки через обстріли (ракети, дрони тощо; 34%); високі тарифи на комунальні послуги (33%) і неможливість будувати плани (30%).

Серед основних страхів та побоювань на даний момент зафіксовано подальше непомірне зростання цін (38%), зменшення доходу / втрата джерел доходу (36%) та суттєве зростання комунальних тарифів (30%). Також дослідження показало побоювання / страхи щодо можливих блекаутів (30%), погіршення фізичного здоров’я (29%), постійних обстрілів (28%) та ядерного удару / ядерної війни (28%). Досить високі показники щодо страхів та побоювань мають і падіння економіки (27%), вибух на Запорізькій АЕС (27%), масштабний контрнаступ рф (26%), погіршення психічного здоров’я (24%).

Серед подій/ситуацій, які викликають найбільші страхи та побоювання, лідерами стали зменшення доходу, втрата джерел доходу (17%), ядерний удар / ядерна війна (17%), подальше непомірне зростання цін (16%) та вибух на Запорізькій АЕС (14%).

На запитання про вибори 76% учасників опитування відзначили, що вибори Президента необхідно проводити після перемоги України, 61% опитаних висловився аналогічно про вибор до Верховної Ради, а 56% - про вибори депутатів до місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Тобто більшість респондентів не вважає за потрібним проводити вибори до закінчення війни та перемоги України.

Переважна більшість опитаних українців не має намірів/планів змінити місце проживання у найближчому майбутньому: 62% – не планують, 22% – скоріше не планують. Лише 3% учасників опитування точно планують змінити місце проживання, ще 5% – скоріше планують.

Переважна більшість респондентів зазначали, що повністю (41%) або скоріше (36%) підтримують перерозподіл місцевих бюджетів та перенаправлення коштів з інфраструктурних та інших цивільних проєктів на військові потреби.

Щодо волонтерства, то 33% опитаних зазначали, що протягом останніх двох місяців особисто займалися волонтерством чи надавали допомогу різним категоріям населення, 25% – що волонтерством займалися члени родини, 41% – що волонтерством займалися друзі та колеги, 28% – що не займалися волонтерством ні особисто, ні рідні / друзі / колеги.

Найбільш популярні формати допомоги - грошова та матеріально-речова допомога ЗСУ та іншим військовим. Загальна сума донатів коливається в таких межах: 501-1000 грн. (20-24%); 1001-3000 грн. (19-20%); 301-500 грн. (18%); 101-300 грн. (16-17%). Найбільш популярними отримувачами грошової допомоги / донатів учасники опитування зазначили збори знайомих, які займаються волонтерством (31%) та великі благодійні фонди (30%).

Лідером серед джерел інформації про ситуацію в країні, якому найбільше довіряють є телеграм (56%), за ним ідуть інтернет-ЗМІ – новинні платформи та сайти, сайти телеканалів (26%), умовне третє місце поділи Ютуб та інформація від родичів, друзів, колег (19%), на четвертому місці зафіксовано телебачення (18%), на п’ятому – Фейсбук (10%).

50% опитаних не дивляться національний телемарафон, 13% – дивляться регулярно, 37% – час від часу. 14% опитаних серед тих, хто регулярно / час від часу дивиться телемарафон, повністю довіряють інформації в ефірах телемарафону, 57% – скоріше довіряють, 14% – скоріше не довіряють, 3% – цілком не довіряють, 12% – не змогли визначитися з відповіддю.

21% опитаних вважають, що трансляцію телемарафону потрібно скасовувати, 20% – скоріше скасовувати, 24% – скоріше не скасовувати, 14% – не потрібно скасовувати, 21% – не змогли визначитися з відповіддю.

Нагадаємо, нещодавно група "Рейтинг" опублікувала результати опитування українців про те, що вони вважають ознаками патріотизму.