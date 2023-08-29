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На Херсонщині через російську міну загинув тракторист

Місцева влада нагадала, що чимало полів Херсонщини досі заміновані.

На Херсонщині через російську міну загинув тракторист
Фото: Херсонська облпрокуратура

Тракторист загинув у результаті наїзду на російську міну у Херсонській області.

Про це Херсонська ОВА повідомляє у Telegram.

"У районі Новопетрівки тракторист проводив польові роботи. Трактор наїхав на міну, залишену російською армією. На жаль, від отриманих поранень тракторист загинув", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада нагадала, що чимало полів Херсонщини досі заміновані, і закликала людей не перебувати у місцях, які ще не обстежили сапери.

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Нагадаємо, що у Чернігівській області від підриву на міні загинули сержант поліції та його дружина

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