На Херсонщині через російську міну загинув тракторист

Тракторист загинув у результаті наїзду на російську міну у Херсонській області.

Про це Херсонська ОВА повідомляє у Telegram.

"У районі Новопетрівки тракторист проводив польові роботи. Трактор наїхав на міну, залишену російською армією. На жаль, від отриманих поранень тракторист загинув", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада нагадала, що чимало полів Херсонщини досі заміновані, і закликала людей не перебувати у місцях, які ще не обстежили сапери.

Нагадаємо, що у Чернігівській області від підриву на міні загинули сержант поліції та його дружина.