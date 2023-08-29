Авіакатастрофа на Житомирщині: ДБР почало розшифровку "чорних скриньок"

Державне бюро розслідувань у межах розслідування авіакатастрофи у Житомирській області розпочало розшифрування «чорних скриньок» літаків.

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

«Буде проводитися внутрішнє розслідування штабом Повітряних сил, чому стався цей інцидент під час вильоту навчально-бойових літаків. Відомо і те, що розпочалася розшифровка чорних скриньок. Особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто технічним характеристикам», - сказала Сапьян.

За її словами, розпочалося 8 експертиз. Саме вони мають встановити причину авіакатастрофи: чи до цього призвела несправність літаків, чи помилка пілотів, чи мало місце порушення при організації проведення польотів.

«І ми очікуємо початку судово-медичних експертиз. Досудове розслідування триває. ДБР проведе ретельну перевірку, щоб встановити всі причини цієї трагедії», - сказала речниця.

Щодо термінів розслідування, вона зауважила, що попереду у правоохороонців копітка та тривала робота. Сапьян також нагадала, що у випадку з січневою авіакатастрофою, внаслідок якої якій загинуло керівництво МВС, «лише на початку серпня цього року слідство оприлюднило певні результати і експертиз, і досудового розслідування».

Нагадаємо, що 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”. “JUICE” (Андрій Пільщиков) захищав українське небо з початку повномасштабного вторгнення. Він служив льотчиком винищувача МіГ-29 та брав участь в обороні Києва.

29 серпня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у місті Києві відбулося прощання з пілотом Андрієм Пільщиковим "Джусом".