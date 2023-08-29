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У Києві другий день поспіль зафіксували три температурних рекорди

Середньодобова температура повітря склала +27,8°С.

У Києві другий день поспіль зафіксували три температурних рекорди
Фото: EPA/UPG

У столиці другий день поспіль тривають температурні рекорди.

Про це повідомила обсерваторія ім. Срезневського.

Так, за даними спостережень 28 серпня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

Ніч на понеділок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років перевищено на 1,4°С.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +27,8°С, що перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,3°С.

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Нагадаємо, що на вихідних, 26 та 27 серпня, в столиці зафіксували три температурних рекорди – кліматична норма була перевищена на 8 градусів.

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