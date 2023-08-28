В Києві презентували присвячений українській поетесі Олені Телізі барельєф

Першим експонатом Музею імені Олени Теліги може стати презентований 28 серпня у столиці барельєф письменниці.

Про це повідомив Укрінформ.

"Ми передаємо цей барельєф на державне зберігання до часу створення Музею імені Олени Теліги в Києві. З цією ініціативою ми вийшли до президента ще до сторіччя від Дня народження Теліги. Це у 2016 році", - сказала почесна голова Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги Ольга Кобець.

Вона додала, що про створення такого музею весь час нагадують КМДА.

Барельєф присвячений Олені Телізі створив львівський скульптор Федір Василенко.

"Я вам відверто признаюся, ми врятували цей барельєф від того, що його хотіли перехопити у нас представники діаспори в США, які побачивши його у скульптора, просили його передати до США", - розповіла Кобець.

Нагадаємо, 25 лютого мер столиці разом з киянами, представниками уряду та духовенства відкрили пам'ятник учасниці Олені Телізі на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". В ніч на 18 березня невідомі облили його червоною фарбою.