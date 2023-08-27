10 серіалів вересня: фентезі, анімація, вампіри і дослідження расизму

Стримінгові сервіси у вересні запропонують багато цікавого. Зокрема, кіноадаптації романів-бестселерів, серіал про культову мутовану черепаху Ґамеру і четвертий сезон «Сексуального виховання».

До служби готовий

Фото: netflix.com

Коли: 06.09

Де дивитися: Netflix

Кримінальна комедія розповість про полісмена Сузано, який народився і виріс у вигаданому бразильському містечку Кампо Мансо на периферії штату Ріо-де-Жанейро. Сузано випадково затримує злочинця-втікача, пов’язаного з нелегальною гральною мережею, що дає йому змогу перебратися в Ріо. Колеги у відділку не вірять, що Сузано втримається на новому місці. Та, можливо, його нестандартні рішення і велике серце допоможуть команді досягнути успіхів.

Ґамера: Переродження

Фото: скрин відео

Коли: 07.09

Де дивитися: Netflix

Перший фільм про доісторичну мутовану черепаху-велета, що дихає вогнем, зняли 1965 року. Він став конкурентом успішної серії фільмів про Ґодзіллу. Відтоді Ґамера перетворився на японську ікону і з’явився загалом у 12 фільмах студії "Daiei Film", а згодом "Kadokawa Daiei Studio".

Анімаційний серіал "Ґамера: Переродження" розкаже про чотирьох дітей, які в 1989 році спостерігають за появою велетенської черепахи, що протистоїть гігантським монстрам-людожерам.

Любе дитя

Коли: 07.09

Де дивитися: Netflix

«Любе дитя» — це мінісеріал, знятий за мотивами однойменного бестселера німецької письменниці Ромі Гаусманн.

Лєна зі своїми дітьми довго жила у викрадача і мусила дотримуватися його правил. Полонені їли, ходили в туалет і лягали спати у встановлений час, а щойно чоловік заходив у кімнату — мали показувати йому свої руки. Врешті жінці вдалося втекти. Після жахливої автокатастрофи вона потрапляє в лікарню разом з дочкою Ханною. І коли туди приїжджають батьки Лєни, починається справжній кошмар.

Тапі

Фото: kinoafisha.info

Коли: 13.09

Де дивитися: Netflix

Мінісеріал розповість про життя французького бізнесмена, політичного та громадського діяча Бернара Тапі. Чоловік пробував себе як актора, ведучого, співака, був міністром міських справ. Проти нього відкривали судові справи, і його життя не раз ставало причиною для розмов у французькому суспільстві. Як він став настільки відомим? Чому його постать вважають контроверсійною? Серіал на основі біографії Тапі висвітлить найважливіші етапи його життя та кар’єри.

The Other Black Girl

Фото: imdb.com

Коли: 13.09

Де дивитися: Hulu

Цей американський комедійно-драматичний трилер зняли на основі популярного однойменного роману американки Закії Даліли Гарріс.

Нелла Роджерс працює редакторкою у видавництві "Wagner Books", вона єдина темношкіра жінка в компанії. Допоки на роботу не беруть Хейзел. Після цього стаються дивні події, завдяки яким Нелла відкриває для себе правду про тривожне минуле видавництва. На цю історію авторку надихнув особистий досвід; свій роман вона присвятила дослідженню різних форм расизму в корпоративному світі.

Вдови в четвер

Фото: скрин відео

Коли: 14.09

Де дивитися: Netflix

Соціально-політична містерія, знята за мотивами книжки аргентинської письменниці Клаудії Пінейро.

Домогосподарка Тереза знаходить свого чоловіка мертвим у басейні разом з його двома кращими друзями. Поступово починають відкриватися темні таємниці, які геть неочікувано змінять життя жінки.

Кепська освіта

Фото: скрин відео

Коли: 15.09

Де дивитися: Netflix

Новий молодіжний серіал має всі шанси підкорити глядацькі серця колоритними персонажами та нестандартними ситуаціями.

Мбалі страждає від вчинків матері: через неї в сім’ї відбирають майно. Збентежена та розгублена, дівчина вступає до Гремстаунського університету в Маханді, де намагається знайти себе й позбутися спадщини мами. Мбалі геть не проста і хоче довести це своїм новим друзям. Понад усе прагне популярності, але постійно потрапляє в комічні ситуації. Чи вдасться дівчині знайти свій шлях і зрозуміти, що в житті є щось більше, ніж слава?

Сексуальне виховання: 4 сезон

Коли: 21.09

Де дивитися: Netflix

Серіал «Сексуальне виховання» завоював увагу багатьох глядачів і глядачок у всьому світі. Він розповідає про статеве виховання старшокласників і їхні спроби краще зрозуміти себе.

Третій сезон закінчується переїздом Мейв у США. Четвертий обіцяє нових персонажів і несподіваний сюжет. Після закриття середньої школи Мурдейл друзів Отіса й Еріка очікує перший день у Кавендішському коледжі. Новий заклад стає культурним шоком для всіх вихідців із Мурдейлу; вони вважали себе прогресивними, та коледж — це інший рівень. Правила тут зовсім не схожі. Тим часом герої далі досліджують себе, свою сексуальність і намагаються зрозуміти власний шлях.

У США Мейв живе своєю мрією, вчиться в престижному університеті Воллеса, де її викладачем є культовий автор. Отіс сумує за нею, звикаючи до того, що він не єдина дитина вдома і не єдиний “терапевт” у студентському містечку.

Каставанія: Ноктюрн

Коли: 28.09

Де дивитися: Netflix

Анімаційний серіал для дорослих у жанрі темного фентезі базується на серії однойменних відеоігор.

Дія розгортається навколо Ріхтера Бельмонта. Він іде слідами своїх предків і вступає до елітного ордену вампірів, що маніпулює французьким суспільством. Як один із легендарних Бельмонтів, Ріхтер відчуває, що має унікальний обов’язок зупинити королеву вампірів Ержебет Баторі, перш ніж вона зможе втілити свій жахливий план поневолення світу.

Ген V

Коли: 29.09

Де дивитися: Prime Video

«Ген V» — це другий спіноф популярного супергеройського серіалу «Хлопаки» від Amazon.

Студенти-супергерої Університету Ґодолькіна дізнаються, що їхня сила створена синтетично, за допомогою ін’єкцій, а не дарована Богом, як їх переконували. Молоді герої випробовують свої фізичні та моральні межі, змагаючись за найвищий рейтинг. Студенти швидко усвідомлюють, що амбіції вимагають жертв, а різниця між добром і злом не така очевидна, як здавалося раніше. Коли темні таємниці університету виходять назовні, студенти мусять визначитися, якими героями збираються стати.