8 серіалів серпня: опіоїдна криза, скандинавські боги, погляд інопланетян на Землю

«One Piece»

Коли: 31.08

Де дивитися: Netflix

У кінці серпня на Netflix вийде адаптація чи не найбільш продаваної манги в історії від Ейітіро Ода. За її мотивами створено вже п’ять повнометражних фільмів і приблизно п’ятдесят ігор.

Серіал «One Piece» розповість про пригоди піратів-утікачів, яких називають «Солом’яні капелюхи». Вони переживають неймовірні пригоди, досліджують бурхливі океани, нові землі та намагаються знайти скарб, який здатен зробити їхнього капітана королем піратів. На шляху їм доведеться зустрітися з іншими небезпечними піратами й уникати переслідувань військово-морського флоту. «Солом’яних капелюхів» об’єднає міцна дружба та довіра, що допоможуть їм долати важкі випробування.

«Рагнарок» — 3 сезон

Фото: economictimes.com

Коли: 24.08

Де дивитися: Netflix

Третій сезон норвезького серіалу від Netflix стане останнім. Історія, прем’єра якої відбулась у 2020 році, знайшла багато шанувальників. Серіал заснований на скандинавській міфології та розповідає про підлітка Маґне, який є втіленням Тора.

У третьому сезоні фанати очікують на битву богів. Маґне протистоятиме старим і новим ворогам, але на його боці — сильні боги. То чи вдасться хлопцю вистояти та здолати всі небезпеки? Дізнаємося незабаром.

«Painkiller»

Коли: 10.08

Де дивитися: Netflix

Новинка від Netflix розповість про опіоїдну кризу в Америці, спричинену, зокрема, компанією «Purdue Pharma», яка випустила на ринок знеболювальне «OxyContin», не попередивши про розвиток залежності від нього. У 2007 році «Purdue Pharma» виплатила один з найбільших штрафів в історії фармацевтичних компаній США через введення населення в оману щодо ступеня звикання.

Шестисерійний мінісеріал базується на статтях про перебіг опіоїдної епідемії та про сім’ю засновників компанії. І розповість про зародження ідеї ліків, їх стрімкий успіх і викриття великого обману.

«Пси резервації» — 3 сезон

Коли: 02.08

Де дивитися: Hulu

У фіналі другого сезону банда таки дісталася до Каліфорнії. Новий сезон відкриє нові можливості. Одне безсумнівне — серіал надалі пропонуватиме свіжий погляд на досвід корінного населення Америки. Його співтворець Тайка Вайтіті (маорі за походженням) розповів, що це зовсім нове зображення корінних громад.

«Пси резервації» з перших епізодів отримали багато позитивних відгуків, нагороди та номінації на різні премії. Зокрема, Американський інститут кіно назвав їх одним з десяти кращих шоу 2021 і 2022 років. Це перший серіал, до якого залучені сценаристи та режисери – представники виключно корінних народів; те саме стосується майже всіх акторів.

«The Rehearsal» — 2 сезон

Фото: nme.com

Коли: 18.08

Де дивитися: НВО

Американський документально-комедійний серіал канадського коміка Нейтана Філдера вийшов у 2022 році на стримінговому сервісі НВО і зібрав багато схвальних відгуків пересічних глядачів і критиків.

Як часто ми вимушені робити щось уперше і геть не готові до цього? Філдер проводить експеримент на базі таких ситуацій. Батьківство, співбесіда або ж зізнання в брехні близькій людині — Нейтан пропонує людям репетицію цих стресових ситуацій. Для цього команда створює автентичні декорації та запрошує акторів, які готові грати різні варіанти історій. Сценарій шоу часто обертається геть неочікувано: декторі епізоди розчулюють, інші часом абсурдно смішні. Другий сезон обіцяє бути не менш іронічним і непередбачуваним.

«Додому до темряви» — 3 сезон

Фото: wbsche.com

Коли: 11.08

Де дивитися: Apple TV+

«Додому до темряви» — американський детективний серіал, що вийшов 2020 року за книжкою журналістки і письменниці Гільди Лишак. Авторка в дев’ятирічному віці здобула популярність завдяки кримінальній хроніці свого містечка. Тексти дівчинки зацікавили "The Guardian", "The Washington Post", "New York Times" та інші відомі видання. А відтак і творців серіалу.

«Додому до темряви» — це автобіографічна історія Гільди, яка переїжджає в маленьке місто біля озера. Стається вбивство, яке спершу вважають нещасним випадком. Дівчина починає дослідження і дізнається про таємниче вбивство тридцятирічної давності. Своїми пошуками правди вона наражається на підозри і засудження. А втім, її розслідування приводять до неочікуваних відкриттів.

У другому сезоні Гільда, зокрема, намагається розплутати таємницю екологічної проблеми міста і виходить на корпорацію, що стоїть за всіма негараздами. Третій сезон обіцяє нові пригоди та неочікувані повороти сценарію, чим заслужив увагу публіки.

«Strange Planet»

Фото: deadline.com

Коли: 09.08

Де дивитися: Apple TV+

Apple TV+ анонсував вихід анімаційного шоу для дорослих із зірковою командою. Серед творців серіалу – лауреат премії «Еммі» Ден Гармон і автор бестселерів «The New York Times» Натан В. Пайл. Його ілюстрації можна переглянути на інстаграм-сторінці. Історія існує не лише в соціальних мережах, а й у друкованому графічному варіанті, що вже встиг стати бестселером. «Strange Planet» — це погляд рожевих і голубих інопланетян на людський світ. Часто наші традиції видаються їм незрозумілими, абсурдними та комічними.

Розумних істот озвучать номінанти «Еммі». Серії будуть виходити щосереди до кінця вересня.

«Час перемагати: Піднесення династії Лейкерс» — 2 сезон

Фото: variety.com

Коли: 06.08

Де дивитися: HBO

Серіал розповідає історію справжніх легенд професійного баскетболу — команди «Лейкерс». Перший сезон був присвячений періоду 1980-х років, коли за команду виступали Меджик Джонсон і Карім Абдул-Джаббар. Головні ролі зіграли, зокрема, «оскарівські» зірки Едріан Броуді та Джон Райлі.

Події другого сезону розгортаються приблизно через рік. Команді доведеться зіштовхнутися зі складнощами комунікації та сексуальною залежністю члена команди.

Серіал знято за мотивами книжки Джефа Перлмана, який описав сходження «Лейкерс». Перший сезон фанати команди розкритикували через деякі історичні неточності. Побачимо, чи будуть творці пильнішими цього разу.