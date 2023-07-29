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​Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси оцінювати шкоду від російських обстрілів

Представники організації фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак.

​Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси оцінювати шкоду від російських обстрілів
Фото: Telegram/Одеса. Офіційно

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Місія буде проводити комплексну оцінку шкоди, яку завдали місцевим культурним і релігійним об’єктам ракетні удари Росії упродовж 19-23 липня.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, представники ЮНЕСКО фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак росіян.

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Нагадаємо, під час обстрілів 19-23 липня в Одесі було пошкоджено будівлі трьох музеїв, також частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

За попередніми оцінками, пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури засудила атаку росіян проти культурної спадщини в Одесі, включно з об'єктами Всесвітньої спадщини і заявила, що направить комісію для оцінки збитків.

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