​Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси оцінювати шкоду від російських обстрілів

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Місія буде проводити комплексну оцінку шкоди, яку завдали місцевим культурним і релігійним об’єктам ракетні удари Росії упродовж 19-23 липня.
За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, представники ЮНЕСКО фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак росіян.
Нагадаємо, під час обстрілів 19-23 липня в Одесі було пошкоджено будівлі трьох музеїв, також частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.
За попередніми оцінками, пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури засудила атаку росіян проти культурної спадщини в Одесі, включно з об'єктами Всесвітньої спадщини і заявила, що направить комісію для оцінки збитків.