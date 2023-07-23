Епіфаній: Спасо-Преображенський собор в Одесі поповнив список із кількасот храмів, які знищила Росія

Епіфаній висловив співчуття всім, хто постраждав від російської атаки.

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі поповнив список із кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії Росії проти України.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, якого цитує у Facebook митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря.

Як зазначив Предстоятель ПЦУ, “глибоко вражає і засмучує черговий вияв сатанинської злоби “русского міра” - руйнування собору в Одесі”.

“Ця нині понівечена внаслідок російської атаки духовна і архітектурна окраса південної перлини України поповнила число кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії РФ”, - зазначив митрополит Епіфаній.

Він нагадав, що “в 2010 році з великою помпезністю цей собор відкривав очільник РПЦ Кирило Гундяєв, “а нині ті, кого він надалі благословляє вести війну проти України, посилають ракети та інші знаряддя вбивства на Одесу, на інші міста й села України, щоби вбивати і руйнувати”.

Митрополит Епіфаній висловив співчуття “всім, хто сьогодні в Одесі постраждав від російської атаки”.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення.

Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.

Одеська єпархія УПЦ МП засудила обстріл росіянами Одеси вночі 23 липня, внаслідок якого частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.