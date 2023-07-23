Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву на Київщині
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву на Київщині
У Криму - вибухи, горить нафтобаза, також окупанти перекривали Кримський міст
У Криму - вибухи, горить нафтобаза, також окупанти перекривали Кримський міст
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоВійна

Епіфаній: Спасо-Преображенський собор в Одесі поповнив список із кількасот храмів, які знищила Росія

Епіфаній висловив співчуття всім, хто постраждав від російської атаки.

Епіфаній: Спасо-Преображенський собор в Одесі поповнив список із кількасот храмів, які знищила Росія
Фото: EPA/UPG

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі поповнив список із кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії Росії проти України.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, якого цитує у Facebook митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря.

Як зазначив Предстоятель ПЦУ, “глибоко вражає і засмучує черговий вияв сатанинської злоби “русского міра” - руйнування собору в Одесі”.

“Ця нині понівечена внаслідок російської атаки духовна і архітектурна окраса південної перлини України поповнила число кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії РФ”, - зазначив митрополит Епіфаній.

Він нагадав, що “в 2010 році з великою помпезністю цей собор відкривав очільник РПЦ Кирило Гундяєв, “а нині ті, кого він надалі благословляє вести війну проти України, посилають ракети та інші знаряддя вбивства на Одесу, на інші міста й села України, щоби вбивати і руйнувати”.

Митрополит Епіфаній висловив співчуття “всім, хто сьогодні в Одесі постраждав від російської атаки”.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення. 

Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.

Одеська єпархія УПЦ МП засудила обстріл росіянами Одеси вночі 23 липня, внаслідок якого частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies