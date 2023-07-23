Підводний човен, що випустив вночі «Калібри», заведений в пункт базування.

У Чорному морі відбулась ротація російських ракетоносіїв, на бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого - до восьми «Калібрів».

Про це Оперативне командування «Південь» повідомило у Facebook.

Підводний човен, що випустив вночі всі «Калібри», заведений в пункт базування. Рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим.

В ОК «Південь» нагадали, що «ворог атакує не тільки вночі. Днями він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і серед дня».

"Під час тривоги не допомагайте ворогу і не женіться за хайпом, не поспішайте оприлюднювати результати влучань та не висвітлюйте бойову роботу Сил оборони", - додали військові.

Нагадаємо, що 22 липня Росія утримувала в Чорному морі на бойовому чергуванні 10 кораблів.