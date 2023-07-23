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Росіяни знищили Палац культури у Часовому Ярі. Він був гуманітарним штабом і медпунктом

Згорів значний запас гуманітарної допомоги, люди не постраждали.

Росіяни знищили Палац культури у Часовому Ярі. Він був гуманітарним штабом і медпунктом
Фото: Павло Кириленко

Сьогодні вранці російські окупанти вдарили касетними боєприпасами по Часовому Яру на Донеччині. Внаслідок обстрілів є влучання у Палац культури, який був гуманітарним штабом і місцем надання медичної допомоги.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Згідно з повідомленням, будівля палацу зайнялася, на місце вирушили працівники ДСНС. Проте обстріли росіян не припинялися, тому рятувальники були вимушені припинити роботу.

Фото: Павло Кириленко

"Будівля Палацу культури згоріла. В ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори, побутова хімія) та медичне обладнання", – йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що обійшлося без жертв.

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Нагадаємо, протягом суботи 22 липня окупаційні війська 26 разів відкривали вогонь по території Донецької області. Внаслідок збройної агресії ворога загинули четверо людей, 11 – отримали поранення.

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